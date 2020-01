Diretta Napoli-Fiorentina Serie A : formazioni ufficiali e live streaming

Stasera alle 20.45 la partitain Serie A. Due squadre che hanno bisogno di vincere a San Paolo dove il Napoli non ha vinto in campionato per tre mesi. Gattuso ha perso entrambe le partite in casa e vuole i tre punti contro la Fiorentina che conin panchina ha rilanciato ampiamente, due vittorie e un sorteggio di Coppa Italia inclusi. Il Napoli ha 24 punti, la Fiorentina 20. L'andata è stata spettacolare, il Napoli ha vinto 4-3. Il calcio d'inizio è previsto per le 20:45. La partita tra Napoletani e Viola sarà trasmessa in diretta ed esclusivamente dache trasmetterà la partita Napoli-Fiorentina sulla sua piattaforma. Anche gli abbonati Sky che hanno attivato l'abbonamento saranno in grado di seguire il gioco sul canale TV DAZN1 (numero 209). La partita può anche essere vista in streaming con l'app

Napoli-Fiorentina le formazioni ufficiali

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Luperto; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. ALL.: Gattuso. A DISP.: Meret, Karnezis, Tonelli, Demme, Lobotka, Elmas, Younes, Lozano, Llorente.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert, Cutrone, Chiesa. ALL.: Iachini. A DISP.: Terracciano, Venuti, Ranieri, Terzic, Maxi Oliveira, Ceccherini, Zurkowski, Badelj, Eysseric, Ghezzal, Sottil, Vlahovic.