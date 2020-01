Ospite ad Amici 19 Annalisa con il suo ultimo singolo 'Vento sulla luna'

Un nuovo appuntamento perè il noto programmache ogni anno offre l'opportunità ai talenti emergenti di trasformare la loro passione in una vera professione. L'episodio è iniziato con la presentazione di un ospite eccezionale, vale a direche ha tenuto compagnia a Maria per tutto il corso dell'episodio e ha cantato il suo ultimo singolo "". Dopo il solito tema iniziale "Uno su mille" cantato e ballato dai ragazzi di Amici e dai professionisti, siamo passati al Torneo dei migliori, dove i migliori della classe hanno gareggiato con i loro compagni, per stabilire chi diventerà il il meglio della settimana. Le migliori che occuparono inizialmente le poltrone furono Giulia Molino, Federico Pietrucci, Francesco Bertoli, Karina Samoylenko e Nyv.

Questa settimana sono state accettate due sfide: la prima ha caratterizzato Gaia Gozzi che ha cantato prima la canzone "People help the people" contro Giulia che ha cantato "Tu si 'na cosa grande" e poi si sono avventurati invece con il loro inedito; a sottolineare che è stata Giulia a convincere il giudice del processo Rudy Zerbi che ha definito il suo inedito "una prova di vero coraggio". La seconda sfida invece tra Talisa Jade Ravagnani e Karina giudicata da Veronica Peparini e ad aver avuto il meglio è stata proprio Talisa che prende il posto di Karina tra i migliori. Federico ha anche ricevuto un premio di 500 euro per essere stato tra i migliori per due settimane.

Una volta terminate queste due sfide, passiamo al ballerino Javier Royas e cosa è successo durante la settimana; a questo proposito, Maria ha mostrato un video che mostra ciò che è successo, o la ballerina mentre screditava i ballerini e i professionisti di Amici e anche la scuola stessa chiamandola una "scuola" e sostenendo che coloro che lasciano il talento di solito non incontrano una brillante carriera. Il film ha anche mostrato il dispiacere di Javier per aver rifiutato una grande azienda di partecipare ad Amici 19, il che lo ha portato a telefonare a un amico per chiedergli se la compagnia era ancora disposta a riprenderlo.

Dopo la messa in onda di questo video, è stata la padrona di casa che è andata a prendere la ballerina che piangeva in una stanza della scuola e lo potava in studio; una volta tornato in studio, è stato mostrato un video su Elena D'Amario e su tutta la sua carriera artistica da quando ha fatto amicizia oggi e anche cose fatte all'estero e nonostante le dichiarazioni non così belle fatte dalla ballerina cubana, i professionisti che non hanno fatto dire che erano arrabbiati con lui. Poi è arrivato il momento che la commissione uscisse per decidere se mandarlo via o farlo rimanere, dopo una lunga discussione la decisione era quella di far rimanere il ballerino a scuola. Anna Pettinelli e Veronica Peparini hanno votato per farlo rimanere, Alessandra Celentano e Timor Steffens erano indecisi ma poi hanno deciso di dargli una seconda possibilità; gli unici contrari erano Rudy Zerbi e Stash.

Alla fine gli esperti di musica che valutarono i ragazzi. Si sono esibiti: Nyv con il suo nuovo "Padre" inedito, Federico con il terzo passaggio, Skioffi con il suo "Proprio per chi?", Talisa nel secondo passaggio, Gaia con il suo "Fucsia" inedito, Ayoub con un assolo e Giulia con uno inedito. Il resto dell'episodio andrà in onda su Canale 5 il prossimo lunedì nella fascia pomeridiana dedicata ad Amici.