Quando succede qualcosa di così... La confessione di Michele Bravi

"Quando provi un trauma, il tuo corpo e il modo in cui vedi le cose cambiano. Non riuscivo a sentire gli altri. Ero semplicemente da qualche altra parte, avevo perso la presa con la realtà. Mi sono abituato all'assenza di suono per me, che ho sempre raccontato ciò che ho vissuto attraverso la musica, è stato molto difficile ". Michele Bravi, ospite esclusivo domani al, parla per la prima volta in TV dopo ilin cui è stato coinvolto nel 2018 e per cui una donna ha perso la vita: "Quando succede qualcosa di così traumatico, non puoi pensare di uscire da solo. L'amore non è abbastanza. Hai bisogno di un percorso terapeutico e di aiuto per trovare il coraggio di affrontare la situazione con uno specialista. Ho seguito un metodo clinico per il trattamento del trauma maggiore - EMDR - che mi ha salvato, tornare a parlare e ascoltare ".

Il cantano confida a Silvia Toffanin che aveva accanto la famiglia e una persona speciale: "Ho avuto una fortuna enorme: avere un angelo vicino a me. Ora non fa più parte della mia vita solo perché si è trasferito all'estero. Questa persona, che Posso considerare il più importante della mia vita, è stato il salvataggio. Mi ha aiutato a tornare lentamente alla vita, alla realtà. Mi ha detto il contrario di quello che hanno detto gli altri. Secondo lui ho dovuto assorbire questo dolore da solo promettendomi ma che mi avrebbe tenuto per mano tutto il tempo. "

Ai microfoni di Verissimo, l'ex vincitore di X Factor ricorda uno dei momenti più complessi di questo periodo, ovvero il ritorno in auto dei suoi genitori in Umbria dopo l'incidente. "Per affrontare il viaggio con me c'era questa persona che ha messo le cuffie con Lady Gaga's Ricordati sempre di noi in questo modo che ho ascoltato per cinque ore consecutive. Questa canzone mi ha suggerito qualcosa che ho ignorato per mesi: tutto il rumore che mi ha portato in quel luogo buio poteva essere trattenuto dal suono della musica. Fu un gesto che mi cambiò la vita ".