A 57 anni Carlos Sainz torna il re della Dakar

57 anni ma per lui il tempo sembra non passare mai., campione del mondo di Madrid nella WRC nel 1990 e nel 1992, ritorna come re dellaassicurando la vittoria dell'edizione 2020. Terzo trionfo per lui nel Rally Raid dopo quelli del 2010 e del 2018 in Sud America, assicurandosi il 5 ° posto nella dodicesima e ultima tappa del Saudita, Haradh-Qiddiya, grazie al buon margine costruito in generale contro i diretti rivali Nasser Al -Attiyah (Toyota) e Stephan Peterhansel (Orlen), adattando così il suo record di vincitore più vecchio di Dakar. Alla sua destra, a bordo del Mini John Cooper Works Buggy del team Mini JCW X-raid, il navigatore Lucas Cruz, che porta anche a Dakar i suoi successi a tre.

La terza vittoria della Dakar colloca Sainz tra i più grandi in questa disciplina automobilistica: Stephan Peterhansel (sette successi), Ari Vatanen (quattro), René Metge (tre), Pierre Lartigue (tre) e Nasser Al-Attiyah (tre). Il Madrileno è riuscito a conquistare il trionfo con tre diversi marchi (Volkswagen, Peugeot e Mini) ed è il terzo pilota ad aver vinto il maggior numero di tappe da quando, 13 anni fa, ha fatto il suo debutto alla Dakar dopo Peterhansel (80) e Vatan (50 ). Al-Attiyah e Peterhansel salgono sul podio di questa prima edizione in Arabia Saudita. Anche Fernando Alonso (Toyota) ha fatto una buona impressione che, nonostante i due incidenti che lo hanno costretto a uscire dalla top ten del generale (13 ° posto assoluto per lui e il suo navigatore Marc Coma), solleva il trofeo al miglior debuttante di questo Rally Raid.