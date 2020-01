Sandro Santini cade in una cisterna di lambrusco e muore: colpito dall'elica del silos

Tragedia al lavoro nel tardo pomeriggio di ieri nella cantina sociale di, nel comune di Reggio Emilia:, un lavoratore di 51 anni, ha perso la vita dopo essere caduto in una vasca per la fermentazione del Lambrusco, che in quella il momento era vuoto. I tentativi di salvarlo, purtroppo, non hanno avuto successo. Secondo una prima ricostruzione, Santini, che stava pulendo una delle cisterne ed era in fondo, sarebbe stato risucchiato da un ventilatore e ucciso da una pala. Il salvataggio è inutile, perché le lesioni sono state troppo gravi. L'operaio, che viveva nella frazione di Massenzatico, lascia la moglie e tre figli. Sul posto, i carabinieri, gli operatori sanitari inviati da 118, i vigili del fuoco e i medici che dovranno ora ricostruire la dinamica dell'incidente mortale. È stata aperta un'indagine e il vice procuratore Iacopo Berardi si sta occupando della questione.