A Panama ritrovati in una fossa 6 bambini e una donna incinta : torturati e uccisi in un esorcismo

I corpi di sei bambini e una donna incinta trovati in una fossa clandestina a, dove fu trovata una setta religiosa che torturò gli indigeni. I cadaveri appartenevano a bambini di età compresa tra 1 e 17 anni, la donna incinta era la madre di cinque di loro. Le vittime facevano parte della comunità indigena di, la più grande dello stato dei Caraibi. La fossa è stata trovata in una zona remota vicino alla costa dove ieri la polizia ha arrestato 10 membri di una setta satanica nota come "". Secondo gli investigatori, aveva improvvisato una chiesa all'interno di un ranch in cui si svolgevano riti satanici. Lo scopo era di "" delle vittime per i peccati commessi attraverso la tortura.

Se le vittime, legate, bruciate, picchiate con coltelli e machete, nonché con mazze e "bibbie di legno", avessero rifiutato, sarebbero state uccise e gettate in una fossa comune nelle vicinanze. Tra gli arrestati c'è anche il nonno dei bambini uccisi. Non è chiaro esattamente in cosa consistessero i rituali, ma sembravano comportare una qualche forma di conversione ed esorcismo. Né era chiaro quale fosse la credenza o le affiliazioni della chiesa "La nuova luce di Dio". Una nota chiesa evangelica conosciuta come Luz del Mundo ha dichiarato in un comunicato stampa che non ha alcun legame con gli arrestati. L'area in cui si sono verificati gli orrori è così remota e nascosta nella giungla, che la polizia è stata in grado di raggiungerla solo con elicotteri, grazie alla quale sono stati in grado di salvare gli altri ostaggi, tra cui due donne incinte e altri bambini.