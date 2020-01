E' quasi morto : Non riesce a farla e ingoia due anguille vive per guarire

Un operaio edile inè quasi morto dopo aver ingoiato due anguille vive nel disperato tentativo di curare la sua. Il caso medico è stato rivelato dal canale pubblicodurante il programma di notizie quotidiane News 360 e riportato nel. Le creature, descritte come "molto spesse" dai medici, gli hanno strappato l'intestino, lasciandolo in condizioni critiche. Il 51enne ha letteralmente seguito un rimedio popolare secondo cui divorare anguille vive avrebbe aiutato a evacuare, ha spiegato un chirurgo dopo aver rimosso i due pesci dal paziente durante un'emergenza.

Secondo il rapporto, il paziente è stato portato urgentemente nel suo ospedale di Nanchino dai suoi colleghi verso mezzogiorno di giovedì. "Era in grande agonia" e ha ammesso ai medici di aver ingoiato due anguille vive circa 24 ore prima. Sembra che il paziente sia un lavoratore migrante che vive da solo in città, anche per questo motivo non ha immediatamente cercato assistenza medica. Il personale sanitario ha poi spiegato che il 51enne era in uno stato di shock a causa di un'infezione batterica pericolosa per la vita e che il suo colon era stato strappato. È stato quindi organizzato un intervento di emergenza. Nelle immagini radiografiche mostrate dai medici sulla stazione TV, sono evidenziate quelle che sembravano due anguille su due lati dell'addome del paziente.

Il dott. Sun Haijian, vicedirettore dell'Ospedale provinciale di medicina tradizionale cinese del Jiangsu, ha riferito a News 360 che i chirurghi hanno trovato due anguille "molto spesse" fuori dal suo intestino nell'addome inferiore. Hanno anche scoperto un buco largo due centimetri sul suo colon sigmoideo. "Questo perché le anguille erano vive quando le ha ingerite ... L'intestino di una persona è fragile, quindi si rompe non appena stimolato. In questo caso, morso dalle anguille", ha detto il dott. Sun. L'uomo è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva dopo l'intervento chirurgico e poi dimesso.