Choc al cimitero di Chiaravalle : neonato mummificato trovato sopra una bara

È una scoperta scioccante che alcuni tecnici municipali hanno fatto nel cimitero di Chiaravalle in provincia di. Impegnati nella traduzione di alcune nicchie di famiglia, su richiesta dei parenti, trovarono ilappoggiato su una bara. "", ha detto un lavoratore al. Era circa mezzogiorno quando, dopo una lunga mattinata di lavoro, i tecnici aprirono una delle nicchie e si ritrovarono di fronte a una scena macabra. Posizionato sulla bara del defunto, c'era un piccolo fascio: il corpo mummificato di un neonato che presumibilmente morì 70 anni fa ma era tenuto in discrete condizioni.

"Sembrava una bambola", hanno detto di nuovo i tecnici. Immediatamente i lavoratori, scioccati dalla strana scoperta, hanno lanciato l'allarme a un dirigente comunale che a sua volta ha contattato la polizia. Chi l'ha abbandonato lì, quando e perché è un vero mistero su cui investigatori e tecnici dovranno ora fare luce. Con i carabinieri, gli specialisti dell'Istituto di medicina legale di Torrette sono immediatamente intervenuti sul posto. Il medico legale Marco Valsecchi, insieme alla dott.ssa Loredana Buscemi, è stato incaricato dal procuratore di eseguire campioni per un'analisi genetica.



Per il Messaggero, i fatti potrebbero risalire agli anni della seconda guerra mondiale. Due elementi lo fanno pensare in particolare: lo stato di mummificazione del piccolo corpo e l'anno della morte dell'ultima persona sepolta in quella nicchia, 1949. Per le prime ipotesi, il bambino sarebbe stato sepolto senza identità, dopo i bombardamenti in cui la città di Chiaravalle fu sottoposta nel gennaio del 1944. Ora le analisi faranno luce su ciò che è accaduto.