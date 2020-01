Don Matteo : Nathalie Guetta e il matrimonio fallito con un cubano (17 anni meno di lei)

E' nato a Parigi ed è la sorellastra di David Guetta e del giornalista e Bernard Guetta,è famosa nel nostro paese per essere una delle protagoniste di. L'attrice era sposata con il cubanoma in un'intervista a 'Vieni da me', mentre non parlava direttamente del matrimonio, l'attrice ha detto : “Non ero in grado di essere una moglie, né una madre né una nonna, quindi io capito: sono un'attrice. E un buon amico! Sono un' ottimo amica ... Mi dispiaceva molto non essere una moglie o una madre perché stavo solo mirando a questo." Per questi motivi i due qualche tempo fa si sono separati.

L'unione tra la sorellastra di David Guetta e il marito cubano è durata solo 5 anni e per questo l'attrice ha sofferto molto, come si riflette anche nelle parole che ha usato nell'intervista con Caterina Balivo. La coppia ha vissuto a Parigi per circa 10 anni e lui ha 17 anni meno di lei. Attualmente, la donna è single e non sembra interessarsi a nulla tranne che ai suoi impegni professionali.