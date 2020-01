L’olio di CBD : Ecco che cos’è, la guida completa

Canapa, marijuana e cannabis possono significare la stessa cosa per tutti voi, ma vi assicuriamo che in realtà sono molto diversi. La canapa e la marijuana sono prodotti della pianta di cannabis che hanno funzioni ed effetti opposti sul corpo umano. I prodotti di canapa sono noti per alleviare il dolore, alleviare il disagio psichico, mentre i prodotti di marijuana sono ricchi di THC e quindi hanno un forte effetto psicotico sulla mente.

Ci sono diversi oli naturali che provengono da piante diverse e non tutti hanno i benefici dell'olio di CBD che proviene dalla pianta di cannabis, in particolare foglie e fiori. Gli oli di CBD di alta qualità sono generalmente ottenuti dalla canapa PCR, che contiene un'alta percentuale di cannabinoidi, che la rende ricca di CBD. Rispetto alla canapa comune in circolazione, si dice che i ceppi di PCR abbiano circa dieci volte più CBD rispetto ai loro concorrenti. La cannabis esiste da molto tempo, ma questo non si applica al CBD. Tuttavia, grazie alla scienza moderna, è ora possibile estrarre i vari composti dalle piante di cannabis. Questi sono anche chiamati cannabinoidi. Con lo sviluppo della tecnologia, ora è facile affinare la cannabis e ottenere cannabinoidi. È necessaria la tecnologia per estrarre olio di CBD privo di THC e contaminanti. Questo è uno dei motivi per cui il CBD è disponibile in commercio.

Oggi, il CBD è così richiesto da molte persone in tutto il mondo che le vendite sono aumentate a $ 1 miliardo all'anno. Il modo in cui gli olii sono fatti dalla canapa è lo stesso di quello della marijuana. Tuttavia, quest'ultimo ha più THC, il che significa che esiste la possibilità che sia considerato illegale ed è elencato nella Tabella 1 dei medicinali ai sensi della Legge sulle sostanze controllate. I prodotti a base di CBD e la cannabis dovrebbero essere assunti solo da persone di almeno diciotto anni. Dovresti usarlo con le informazioni sull'etichetta del prodotto. Si consiglia di non utilizzarlo se non come prescritto. Se stai allattando o sei incinta, non dovresti prenderlo. Prima di prenderlo per malattie gravi, dovresti parlare con il tuo medico. Se stai già assumendo farmaci, è importante scoprire se interagirebbe negativamente con il farmaco.