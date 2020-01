Sequestro nel centro Il Tarì : Vendeva gioielli Pandora falsi

Quasisono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza presso un'azienda del centro orafo "", il centro fieristico e di gioielleria situato a Marcianise, in provincia di Caserta. Il proprietario, un napoletano di 50 anni residente a Mugnano del Cardinale (Avellino), è stato denunciato per contraffazione dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere. Il controllo è stato effettuato dalle fiamme gialle nel negozio all'interno del Tarì e in una stanza situata nelle immediate vicinanze del centro orafo, affittata dalla stessa azienda ma non dichiarata utilizzata dalla stessa.

Era un magazzino ben nascosto, dove erano nascosti pendenti, bracciali, collane e anelli contraffatti. I finanzieri della Compagnia di Marcianise sequestrarono oltre 2.800 gioielli, copie identiche di quelle prodotte dalla società danese e con gli stessi loghi e nomi, che erano stati trovati contraffatti; anche sotto chiave e chiave quasi 900 articoli utilizzati per l'imballaggio di gioielli, tra cui scatole, buste e cofanetti. A metà dicembre dell'anno scorso, sempre a Marcianise, la Guardia di Finanza aveva trovato più di 4 mila gioielli Pandora contraffatti, tra cui edizioni limitate di Natale, in un'operazione che portò alla scoperta della fabbrica dove venivano prodotti i gioielli. Secondo le stime degli investigatori, i gioielli avrebbero prodotto oltre 200 mila euro: sarebbero stati venduti sul mercato normale, il cliente avrebbe ricevuto un prodotto quasi indistinguibile dall'originale con un certificato di autenticità.