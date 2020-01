La fidanzata dell'ex calciatore Giovanni Custodero: Se fosse stata legale avrebbe chiesto l'eutanasia

Parla, la giovane fidanzata di, l'ex calciatore di Fasano che è morto quattro giorni fa dopo aver chiesto una profonda sedazione : “Non poteva più soffrire. Se fosse stato legale, Giovanni avrebbe chiesto l'eutanasia ". A Giovanni, il " calciatore guerriero " , gli è stato diagnosticato un sarcoma osseo nel 2016. In un'intervista aLuana, che è rimasta vicino al suo Giovanni fino alla fine, ha parlato della sua storia con il giovane e della scoperta della malattia, fino agli ultimi giorni insieme. "Do sai qual è il ricordo più folle? Giovanni e io ci lanciammo con una puleggia tra due montagne, in Basilicata, per fare il volo dell'angelo ", ha detto Luana, ricordando un giorno del 2017, quando Giovanni aveva già amputato una gamba. “Volavamo felici, mano nella mano, sicuri di aver sconfitto la malattia". Se tornasse indietro Luana dice che rifarebbe tutto, attimo dopo attimo: "Dopo il primo ricovero Giovanni me lo chiese: ho il tumore, sei sicura di voler restare con me? Domanda assurda, lui era il mio amore".

La ragazza ha dichiarato che era solo una bambina quando incontrò Giovanni in un ristorante a Savelletri, dove era cameriere: “Sono stato colpita dalla sua spensieratezza e allegria. Sorridi che il mondo ti sorriderà, era il suo motto. Il mare, il sole, il buon cibo, il calcio, l'amore. Giovanni era così. Ha detto che il vero coraggio era guardarsi negli occhi ”. Luana ha spiegato che all'inizio di dicembre Custodero ha appreso che non c'era davvero altro da fare. “Ha deciso di comunicare lo stato della sua malattia e la volontà di morire a tutti i suoi cari. Non poteva più soffrire. Se fosse stato legale, Giovanni avrebbe chiesto l'eutanasia ", ha aggiunto la giovane donna spiegando che il ragazzo ha chiesto a sua sorella Mariana di proseguire, a suo nome, la battaglia per l'eutanasia legale.

Quindi il racconto degli ultimi giorni insieme: “Non facevamo altro che salutarci. Ci siamo isolati, lontani dai social e con i telefoni spenti, per non buttare via nemmeno l'ombra del tempo. Giovanni ha voluto accanto a sé gli amici più cari, per ognuno una battuta, un ricordo, un abbraccio”.