Sondaggio politico : Il centrodestra di Matteo Salvini supera il 50%

Sembra che l'Italia vuole tornare ai voti e indicare una maggioranza certa e coesa. Gli italiani vogliono affidare la leadership del. La lega e gli alleati, infatti, superano il 50%. L'ultimosettimanale di Swg per La7 è perentorio. La League è la prima parte con il 32,9%. A distanza siderale è il Pd. La festa di Zingaretti è passata dal 17 al 18,4%, aumentando di 1,4 punti percentuali rispetto a tre settimane fa. Terza forza dei grillini in caduta libera. Sono diminuiti dal 15,7% al 15,2%. Le proiezioni vedono un grillismo inferiore a 14 e in caso di divisioni inferiori al 10%.

Ritornando al centro-destra Fratelli d'Italia scende dal 10,5 al 10,4%. Forza Italia compensa, passando al 5,5% dal 5,5%. Debole rialzo per Italia Viva, passato dal 4,7 al 4,8%. In calo anche Leu (3,1%, -0,6) e Carlo Calenda (2,9%, -0,4). Stabile + Europa (1,6%) e cambiamo! di Giovanni Toti (1%). I Verdi stanno crescendo (2,2%, +0,2). La coalizione di centro destra formata da Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi e Giovanni Toti otterrebbe il 50,1%. La doppia vittoria alle elezioni regionali in Emilia-Romagna e Calabria potrebbe affondare definitivamente il Conte 2 e aprire la strada al voto politico anticipato.