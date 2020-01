Poco prima delle 12, due corsie della strada Guido Rossa, verso il centro di, ha riaperto per il transito, chiusa intorno alle 11 per l'incendio di una. Le fiamme hanno colpito una ruota del mezzo. Il rogo è stata estinto e sono in corso operazioni di raffreddamento. Nessun altro veicolo è stato coinvolto. La polizia locale non esclude nuove chiusure del traffico per consentire la rimozione del veicolo in fiamme. L'autista dell'autocisterna non aveva bisogno di cure e non è stato trasportato in ospedale. "", ha detto mentre ricostruiva le dinamiche dell'incidente insieme alla polizia municipale.