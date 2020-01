Vogliono soldi! Attacco hacker al profilo di Elisabetta Franchi

Una bandiera turca sventola come immagine del profilo dell'account, la designer bolognese amata non solo per le sue collezioni di abbigliamento, ma anche per esprimere sempre un carattere solare e irriverente attraverso le storie sociali in cui mostra e condivide momenti di la sua vita quotidiana. Momenti di una vita confortevole a cui, tuttavia, Elisabetta è arrivata dopo molti sacrifici e dedizione, come lei stessa ha detto molte volte. Quello che è successo sul suo profilo è un vero attacco di un hacker, ma la cosa più strana e sospetta è come questi scienziati informatici hanno ribattezzato l'account: "".

Sembra che l'esercito turco avrebbe hackerato il profilo della designer italiana, sul profilo di Franchi seguito da 1,9 milioni di persone, leggiamo una frase ironica scritta dagli stessi hacker: "Penso che dovresti aumentare un po 'di più la tua sicurezza ". Elisabetta Franchi ha immediatamente annunciato, sul suo secondo profilo, l'attacco, chiedendo a tutti i follower di segnalare la fotografia con la bandiera turca per richiedere un rapido intervento degli operatori di Instagram. Dopo 12 ore dall'attacco degli hacker, tuttavia, nulla è stato ripristinato. Gli hacker hanno ancora il profilo di Franchi e, in effetti, si pubblicizzano attraverso le storie . I follower della stilista bolognese hanno manifestato grande sostegno alla Franchi attraverso la pubblicazione di commenti sugli altri profili Instagram che possiede. E sempre qui, Elisabetta ha dichiarato: “Sono interessati solo ai soldi“.