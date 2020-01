A Matera sospesa una maestra mostro : Schiaffi e offese ai bambini

Bambini offesi e minacciati, bambini costretti ad affrontare il muro e colpire più volte, anche "con schiaffi a due mani". Queste sono le accuse ipotizzate dalla polizia contro un insegnante di 64 anni di una scuola materna greca, nel distretto di San Pardo a, per il quale il magistrato inquirente ha emesso un ordine di sospensione per 6 mesi. L'insegnante è accusata di maltrattamenti aggravati di minori, documentato attraverso l'intercettazione audio e video. Secondo quanto accertato dalla polizia, la donna si è rivolta ai bambini con "numerosi epiteti offensivi". Ogni volta che doveva rimproverarli, urlava e colpiva più volte il banco con una bacchetta al grido di "ordine e disciplina ". I bambini furono anche presi, minacciati e costretti ad affrontare il muro.

La "ripetuta condotta della violenza fisica e morale - affermano gli investigatori e gli investigatori - ha minato l'integrità psicofisica di tutti i giovani allievi", al punto che, anche nelle loro case, quando i genitori si sono avvicinati per baciarli o accarezzarli, "istintivamente" si proteggevano il viso con le mani. Le telecamere installate dalla polizia hanno documentato casi di maltrattamenti di almeno sette dei 16 bambini nella classe in cui la donna ha insegnato. Le indagini sono iniziate dopo che il comportamento di alcuni bambini a casa aveva sollevato sospetti tra i loro genitori: ad un certo punto, solo cinque genitori si sono rivolti al capo della scuola. Successivamente, è stata presentata una denuncia e la polizia è intervenuta. Telecamere e microfoni hanno raccolto e registrato la voce dell'insegnante in un periodo tra novembre e dicembre dell'anno scorso. I bambini furono insultati ("maiali!", la donna spesso gridava), tirati e presi dalle orecchie.

I bambini erano così intimiditi che, se a casa vedevano gocce d'acqua sul terreno, si asciugavano in fretta, temendo le conseguenze. Secondo gli investigatori, questo comportamento rifletteva il comportamento minaccioso dell'insegnante a scuola. Le indagini saranno approfondite per chiarire perché il comportamento dell'insegnante non è stato riportato direttamente dalla scuola: tra le persone che saranno interrogate c'è l'altro insegnante in classe.