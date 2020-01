Massimo Giletti è una furia : Mi sono rotto... Scontro con Marco Polimeni che minaccia querela

Massimo Giletti si è letteralmente arrabbiato nell'episodio didi domenica 12 gennaio. Il conduttore si è scagliato contro, presidente del consiglio comunale di Catanzaro, in un dibattito sull'inchiesta che vede 29 consiglieri della città calabrese (su 32) indagati per falsi rimborsi e commissioni inesistenti. Polimeni, che non è attualmente sotto inchiesta, ha difeso i suoi colleghi accusando il programma di voler gettare fango nella sua regione. Polimeni ha detto : "Per me non c'è esempio migliore, per un giovane calabrese, dell'avvocato Nicola Gratteri". Una dichiarazione che ha fatto esplodere la furia di Giletti:

Polimeni ha negato di aver ricevuto suggerimenti, sostenendo che semplicemente un membro dell'equipe gli avrebbe chiesto di cambiare posizione per il tiro: "Giletti, non dica parolacce in tv che dà cattivi esempi. Lei voleva fare questa trasmissione per screditare la nostra terra". "No, io scredito persone come voi", ha replicato il presentatore, che ha quindi attaccato Polimeni in merito all'inchiesta: "Voi non andate in commissioni, prendete i soldi. E lei dice che non ha mai visto niente".

Ma Polimeni ha dichiarato l'intenzione di querelare Giletti: "Lei si vuole sostituire alla magistratura. Lei ha detto "prendete i soldi", e domani riceverà la mia querela. Lei è un valente giornalista ma non è un giurista". Il presentatore non è apparso intimorito: "Se ha il coraggio faccia vedere chi le ha suggerito".