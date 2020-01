Spagna, parco giochi crolla su parcheggi : Le immagini choc

Un parco giochi per bambini è crollato all'alba in un parcheggio sottostante a, nel nord della Spagna. Al momento non ci sono notizie di vittime, secondo La Vanguardia. Il parco, che comprendeva anche un campo sportivo, è stato costruito su un ampio parcheggio sotterraneo in un'area recentemente urbanizzata con vari edifici residenziali e un centro commerciale. Nel parco, visto il momento del crollo, non c'erano bambini. Una volta isolata l'area, controlla la presenza di persone nel garage sottostante. Sul posto sono arrivate molte ambulanze e veicoli dei pompieri, della protezione civile e della polizia. L'area, segnalata dai vigili del fuoco via Twitter, è stata isolata e chiusa al traffico.