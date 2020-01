Una roba da infarto! Anna Tatangelo in jeans attillatissimi e camicia sbottonata

Anna Tatangelo sempre più calda. La bellissima cantante di Sora ha appena compiuto 33 anni e, per festeggiare, ha organizzato una festa con vari amici nel suo paese d'origine. Ovviamente, essendo la Tatangelo molto sociale, non poteva non pubblicare i momenti della sua celebrazione su Instagram. E in effetti ha pubblicato varie storie di feste. Nelle clip Anna Tatangelo è allegra e spensierata... gioca a carte, ride, scherza e rilassa. Ma la foto che ha inviato di più i fan è quella che ritrae la versione calda del Tatangelo. Anna indossa una camicia di jeans troppo attillata per l'abbondante decolleté. Anna è costretta a tenerla sbottonata. Una roba da infarto!

Anna Tatangelo è davvero bellissima a e i fan perdono la testa ogni volta che pubblica alcune foto del suo fantastico corpo. Nella storia Anna Tatangelo è di fronte allo specchio con una camicia di jeans sbottonata. Per completare quel vestito caldo, ci sono jeans molto attillati che mettono in mostra tutte le sue curve pericolose. I capelli sono arretrati, marcati trucco e labbra come sempre super carnose.