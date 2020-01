Frasi choc al Grande Fratello Vip 4: Salvo Veneziano fuori dalla casa?

GF Vip 4: Salvo Veneziano punta Elisa De Panicis

La rete chiede la squalifica immediata per Veneziano

La sera scorsa alcune dichiarazioni scioccanti sono uscite dalla bocca di, ex concorrente del Grande Fratello uno e attuale inquilino del. Il proprietario di una catena di pizzerie era fuori per scambiare una chiacchierata con Sergio Volpini, Pasquale Laricchia, Patrick Ray Pugliese. E lo stesso siciliano ha pronunciato parole molto forti verso l'altro inquilino della casa di Cinecittà. Stiamo parlando di, la giovane modella milanese. Ma vediamo nel dettaglio cosa è successo.Sedendosi comodamente nello spazio aperto del tugurio, Salvo Veneziano disse che se fosse stato single avrebbe riflettuto su Elisa De Pacis. Ma l'imprenditore ha usato un linguaggio da bar, molto volgare dimenticando che è filmato da telecamere. In poche parole, secondo il siciliano, la modella era vestita così male che persino lui poteva vedere parti intime. Va detto che lo ha detto in tono scherzoso, resta il fatto che ha sollevato una controversia sul web. Molti si sono precipitati sui vari social network per commentare l'incidente.Ma non è solo colpa di Salvo Veneziano, in realtà gli altri membri del tugurio del Grande Fratello Vip 4 invece di sgridarlo e dirgli di darsi un regolamento ridevano come matti. Ora una petizione è passata dal web, cioè vogliono che l'imprenditore esca dalla casa di Cinecittà. Gli autori del reality show e in particolare il conduttore Alfonso Signorini prenderanno misure serie? La gente del web vuole far uscire il gieffino. Ci sarà una squalifica immediata o dovremo aspettare mercoledì sera?