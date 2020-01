Sei solo un viscido ipocrita : L’attacco di Gennaro Lillio a Daniele Dal Moro

Daniele Dal Moro, ex concorrente del, arriva a. L'imprenditore veneto siederà incredibilmente sul trono, una notizia che è stata una sorpresa, capace di catturare gli spettatori impreparati. La finalista del reality show di Barbara d'Urso è stata coinvolta in un percorso travagliato all'interno delle mura della casa di Cinecittà. Con dichiarazioni sul tormentato passato da cattivo ragazzo e (soprattutto) sulla relazione particolarmente burrascosa con l'allora vincitore del programmaDopo aver preso il famoso bacio davanti alle telecamere, i due hanno preso strade separate durante la convivenza, fino a quando nella notte post-uscita i vecchi sentimenti sentiti hanno preso il sopravvento. Sui social network molti utenti dubitavano delle intenzioni di, che appariva loro non molto chiaro nei confronti della bella umbra. Una relazione è durata anche molto tempo dopo il periodo della trasmissione Mediaset.In più di una circostanza i due ex gieffini si sono impegnati in furiosi scontri tramite i social network e oggi, dopo la nomina di Daniele come nuovo protagonista dello spettacolo di appuntamenti di Maria De Filippi,, prendendo le parti di Nasoni stesso. Il modello e personal trainer napoletano è infatti un caro amico della ragazza con un cuore di latta e ne ha approfittato per criticare Daniele Dal Moro.Nel video fa un riferimento preciso a Dal Moro perché - spiega nella clip - non ha fatto altro che spalare su Martina e Uomini e donne, l'amicizia tra loro due, mettendo in discussione la loro sincerità di parole, contestandola, spesso fare storie o scherzare. Gennaro non può rallegrarsi di vederlo sul trono oggi. Se le circostanze fossero state diverse, non lo nega: gli sarebbe piaciuto. Parlava così tanto, si vantava. In retrospettiva sente solo delusione, può solo dire di essere una persona falsa, ipocrita, meschina e viscida. Pertanto, è bene che Martina si sia allontanata da lui. Infine, sarcasticamente Lillio augura a Daniele Dal Moro un buon trono.