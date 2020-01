Finisce contro un muretto: Patrick Mencoboni muore a soli 24 anni, ferito Nicolò Uguccioni

L'auto che slitta, poi il terribile incidente contro un muro di una casa. Così è morto ilin una fredda notte di gennaio. Il giovane era in via Flaminia, a Cuccurano di Fano ed era in compagnia di un suo amico, seduto al momento dello schianto sul sedile del passeggero. A Fano un giovane è morto mentre viaggiava sulla Strada Provinciale Flaminia a Cuccerà. L'auto finì contro il muro di una casa. Patrick Mencoboni, pesarese, è morto all'istante.

Nell'incidente, il suo amico Nicolò Uguccioni, 19 anni, è rimasto ferito e in gravi condizioni. La Fiat Punto su cui viaggiavano le due Marche finì contro il muro di una casa vicino alla carreggiata sulla Flaminia. Patrick Mencoboni è morto all'istante, il suo amico più giovane è riuscito a uscire dall'abitacolo e ha chiesto aiuto, che è arrivato pochi minuti dopo. L'intervento disperato dei sanitari è stato vano, il ragazzo che guidava era già morto. Attualmente Nicolò è ricoverato all'ospedale Torrette di Ancona per accertamenti, oltre a curare le varie lesioni subite. Non è pericoloso per la vita.