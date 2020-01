San Vincenzo : Cristian Leone si schianta e muore in un incidente in via del Castelluccio

Un terribile incidente., 32 anni, è morto ieri sera in un incidente stradale avvenuto in via del Castelluccio, la strada da San Vincenzo a San Carlo. Da una prima ricostruzione dei fatti sembra che il giovane, in sella a una moto, abbia fatto tutto da solo. L'uscita della strada e la caduta. Cristian sarebbe stato vittima di un incidente in moto prima sulla strada, poi una caduta rovinosa. Il soccorso portato da due ambulanze del 118, una della Croce Rossa di San Vincenzo e una della Croce Rossa di Venturina con un medico a bordo, sono stati vani. L'incidente stradale si è verificato a poche centinaia di metri fuori dal paese di San Vincenzo.

Il centauro avrebbe perso il controllo del veicolo vicino a una collina, ma le dinamiche sono ancora esaminate dalla polizia municipale di San Vincenzo che ha effettuato le indagini. Cristian Leone aveva vissuto all'estero, ma ultimamente era tornato a San Vincenzo (Livorno), era un parente dei gestori del pub Casotto. Una terribile notizia che è andata rapidamente in giro per la città la scorsa notte, gettando i membri della famiglia di Cristian nella disperazione e nel dolore più nero.