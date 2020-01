Un nuovo partito, I democratici : Nicola Zingaretti archivia il Pd e apre alla fusione con i grillini

Nicola Zingaretti passerà alla storia come segretario che chiude l'esperienza del. Ci sarà un congresso entro l'anno per creare "un nuovo partito". “Non ci sciogliamo. Rinnoviamo e combattiamo ", precisa. Attualmente il Governatore del Lazio preferisce non menzionare il cambio di nome. Ma Goffredo Bettini, direttore di Zingaretti e la mente del "nuovo partito democratico", lavora sul nuovo marchio. Roberto Morassut, amico intimo di Bettini, ha rivelato quello che potrebbe essere il nuovo nome: "". Rimuovere la definizione di "partito" sarebbe un modo per facilitare l'obiettivo indicato da Andrea Orlando. "Dobbiamo costruire un posizionamento che ci permetta di assorbire parte delle spinte che sono state interpretate negli ultimi anni dal populismo".

Il nuovo Partito Democratico non sarà più diviso solo in circoli. Si aprirà alla società civile. Ma soprattutto i democratici guardano alla fusione con i grillini per creare un nuovo centro di sinistra. Con molte benedizioni da parte di Beppe Grillo. Le due forze insieme potrebbero superare il 30% e quindi avvicinarsi alla Lega Matteo Salvini. Anche se non hanno a che fare con un'unità di centrodestra che vale il 50% dei voti.