Incidente mortale a Genova: un'automobile prende fuoco, due persone morte carbonizzate

Gli automobilisti deceduti sono rimasti intrappolati nell'abitacolo del loro veicolo che è andato in fiamme, fondamentale l'intervento di alcuni cittadini per salvare la vita della terza persona coinvolta nell'incidente. Ora gli agenti municipali dovranno ricostruire accuratamente la dinamica dell'incidente, per completare la bonifica della strada, il traffico è stato bloccato per due ore. Tragico inella notte in Corso Europa, a Genova. Due persone sonoall'interno dell'auto su cui viaggiavano: la dinamica dell'incidente deve ancora essere ricostruita ma, secondo ciò che è emerso, sembra che la macchina, che ha proceduto verso il centro, ha sbandato, schiantandosi contro il parapetto e poi si è capovolta. In quel momento sarebbe divampato il fuoco.

Secondo quanto riferito, una terza persona è stata salvata e trasportata in ospedale, ma non è in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto poco prima delle 3 del mattino, all'incrocio con via Timavo. Per consentire l'intervento di vigili del fuoco, soccorritori e polizia locale, Corso Europa è rimasto chiuso al traffico per più di due ore, riaperto completamente poco dopo le 7.