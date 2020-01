Anticipo Serie A: Lazio Napoli 1-0, battuto record di Eriksson

Lain anticipo del 19 ° / giorno della Serie A con il goal numero 20 del Ciro Immobile all'82 ° minuto. Per i biancocelesti è la decima vittoria consecutiva con Simone Inzaghi a battere il record di. La Lazio sale a 3 da Inter e Juve con una partita ancora da recuperare. Lazio-Napoli 1-0: al 37 'grosso errore di Ospina, Immobile ruba la palla e tira in porta, Di Lorenzo poi la devia in rete Immobile in campo con Noemi, un bambino ferito in un'imboscata - Ciro Immobile entra in campo allo stadio olimpico prima che Lazio-Napoli regga per mano la piccola Noemi, la ragazza è stata ferita per errore lo scorso 3 maggio durante l'imboscata in Piazza Nazionale. Noemi era accompagnata da suo padre Fabio e sua madre Tania.

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, che desiderava fortemente questa iniziativa, ha deciso di intraprendere una nuova strada in modo che la Lazio, insignita del merito di un corpo morale dal 1921, possa diventare un punto di riferimento nella difesa di tutti coloro che soffrono violenza e / o vittime del razzismo. Un'iniziativa simile è già esistita: il 7 dicembre (Lazio-Juventus), il club ha ospitato la piccola Christy inaugurando il progetto "I bambini non toccano". La bambina ha quindi ricevuto la maglia del Napoli dal capitano napoletano, Lorenzo Insigne