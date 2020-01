Carabiniere suicida a Pescara nella sede del Noe: si è sparato nel bagno

Un, A. D. L., si è sparato nel bagno della sede di Noe, in via Venezia, nel centro di. Le ragioni del gesto sono attualmente sconosciute. Il soldato si è presentato al lavoro questa mattina, alle 9 è andato in bagno, si è chiuso a chiave e si è sparato con la pistola. Secondo i primi risultati, è un gesto volontario. Shock nel quartier generale del comando del Noe, un nucleo operativo ecologico che ha uffici in un edificio al centro. Il salvataggio è arrivato immediatamente, ma per il carabiniere, residente a Pescara, non c'era nulla da fare. L'uomo era divorziato e senza figli. Il motivo del tragico gesto è in fase di studio.

Il corpo è stato rimosso la mattina tardi dall'ufficio del Noe, dove sono ancora in corso le indagini dei colleghi. Sul posto anche il magistrato di turno che autorizzava la rimozione del corpo. Il generale Maurizio Furla è arrivato da Roma. Secondo quanto appreso, non sono state trovate lettere o biglietti che possano spiegare il gesto. Si sta indagando per vedere se il maresciallo stava attraversando un periodo particolare. Tuttavia, non si era mai aperto con i suoi colleghi e il suo nuovo partner, né aveva espresso alcun disagio o preoccupazione. Il maresciallo aveva lavorato a Pescara per un anno dopo essere stato fuori dalla sua regione per diversi anni.