Il candidato leghista che imbarazza Matteo Salvini: il video nella vasca con sigaro e rum

Ilè stato inizialmente inviato in un gruppo su, quindi è finito sul web:, candidato della Lega e del leader Matteo Salvini per il consiglio regionale della Calabria, è in una vasca da bagno in un hotel a Roma, mentre fuma un sigaro e beve rum. Imprenditore, 39 anni, era consigliere comunale di Corigliano Calabro. "Cari amici del gruppo porno Revenge - dice - volevo salutare Roma dopo la dimostrazione di Salvini", dice nel video invitando gli amici a fare un brindisi. Un video che ha suscitato commenti indignati sui social media. Molti anche sul nome del gruppo citato da Baffa: "Revenge Porn" Il protagonista, in un post su Fb, si è difeso così: "Un bagno nella vasca è una novità perché i candidati delle altre liste non sono molto puliti ?"