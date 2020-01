Davide Casaleggio fa causa al giornale fondato dal partigiano Segre

Il controllo tentacolare che l'associazione Rousseau disvolge sistematicamente sulla rete che dissenta o, se non altro, discute la struttura che governa il, ha raggiunto il giornale fondato nel 1949 dal partigiano, "L'incontro" , pochi mesi fa è diventato una rivista online, grazie a un gruppo di 18 membri torinesi e milanesi che hanno deciso di non disperdere l'eredità dell'avvocato e giornalista che ha reso l'impegno un simbolo per la città e non solo. Un articolo intitolato "Rousseau, una paradossale distorsione della democrazia", ??pubblicato a novembre 2019 da Riccardo Rossotto, ha innescato la reazione dell'associazione milanese che possiede la piattaforma digitale da cui partono tutte le scelte più importanti del movimento, e Davide Casaleggio ha deciso presentare una causa civile contro il giornale di Bruno Segre per chiedere un risarcimento danni.

La prima udienza è stata programmata per il 14 gennaio in tribunale per un primo tentativo di mediazione. Ma è improbabile che all'inizio venga raggiunto un accordo tra i due, perché al momento dell'Incontro, nessuno è disposto a fare un passo indietro e rimuovere l'articolo dal Web. D'altra parte, è lo stesso Segre che incoraggia i suoi eredi. "La denuncia di Davide Casaleggio (che mi sembra del tutto infondata) - afferma Segre - mostra che l'incontro che ho fondato e diretto per settant'anni continua la sua tradizione di rivista indipendente che mira a informare il pubblico su tutti gli aspetti della realtà politica che ci circonda , anche quelli critici affrontati nell'articolo. Mi sorprende che il denunciante non si renda conto che tra i diritti civili della libertà, quello relativo alla libertà di stampa è il fondamento e la garanzia di ogni ordine democratico ".

In effetti, l'articolo del giornalista e avvocato esperto di diritto delle reti è soprattutto un invito a non far cadere il dibattito sui meccanismi che regolano quotidianamente le decisioni del movimento fondato da Beppe Grillo. A partire dall'ambiguo intreccio tra le attività private dell'associazione Davide Casaleggio e la propagandata "democrazia diretta" di cui garantisce la piattaforma della stessa associazione. "Noi come giornali abbiamo l'ambizione di informare e approfondire liberamente questioni che ci sembrano decisive in questo modo - afferma l'editore capo Beniamino Bonardi - affermiamo il diritto di discutere senza condizionamenti in un luogo aperto a tutte le opinioni, dove scriviamo, pensiamo alle forme di democrazia del partito ".

Per non parlare del fatto che l'impatto del dibattito non può essere andato lontano dalle mura della città. L'incontro è un piccolo giornale, pubblicato in copia fino alla fine del 2018, quando Bruno Segre, all'età di cento anni, annunciò la sua intenzione di chiudere a causa del "raggiungimento dei limiti di età". Solo un gruppo di professionisti, tra cui l'ex presidente dell'Ordine degli Avvocati, Mario Napoli, l'avvocato Fabio Ghiberti, l'ex consigliere Andrea Bairati (che è l'amministratore delegato) ha deciso di investire in esso. "Spegnere questa piccola fiamma di pensiero liberale mi ha preoccupato guardando i miei figli e nipoti", ha detto Rossotto in quell'occasione. Ma la trasformazione è ancora in fase di avvio e in pochi mesi il pubblico è rimasto limitato a conoscenti e amici uniti dagli stessi interessi.