Aereo caduto in Iran, le vittime morte per errore : gli studenti, i 4 sposini e gli ingegneri canadesi

Tra le altre cose, anche il volo PS752 dell'si è schiantato immediatamente dopo il decollo dell'aeroporto di Teheran. Cervelli fuggiti dall'Iran per dare il meglio in Occidente o "cresciuti" dalle istituzioni accademiche del Nord America. Dei 167 passeggeri uccisi nelben 63 - più di un terzo - erano canadesi. O meglio: avevano un passaporto canadese. Di questi - come ricostruiscono i giornali locali - circa trenta vivevano, studiavano e lavoravano a Edmonton, la capitale della provincia dell'Alberta.

Arash Pourzarabi, 26 anni, con Pouneh Gourji, 25 anni (sposati il 1 ° gennaio) e Siavash Ghafouri Azar, 35 anni, con Sara Mamani, 36 anni. Gli ultimi due erano ingegneri e avevano appena acquistato una casa alla periferia di Montreal. "Almeno dieci membri della nostra comunità accademica hanno perso la vita nell'incidente tra studenti e ricercatori", calcola David Turpin, presidente dell'Università di Alberta presso l'agenzia Reuters. La rotta Teheran-Kiev-Toronto operata dalla compagnia aerea ucraina è diventata molto popolare nella comunità di espatriati iraniani in Canada, data la mancanza di voli diretti dopo la rottura diplomatica nel 2012 e questo spiega l'alto numero di canadesi con origini mediorientali.

C'era anche un'intera famiglia seduta all'interno del Boeing, composta da Mojgan Daneshmand, un professore di ingegneria di 43 anni all'Università di Alberta, suo marito Pedram Mousavi, un professore di ingegneria meccanica di 47 anni nello stesso l'università come sua moglie e le sue due figlie Dorina e Daria rispettivamente di 9 e 14 anni. Un'altra famiglia distrutta è quella di Shekoufeh Choupannejad, 56 anni, che secondo l'Edmonton Journal era un ginecologo e un ostetrico. Stava tornando in Canada con le sue figlie Sara Saadat, 23 anni, e Saba, 21 anni. Anche il più giovane, al quarto anno dell'Università di Alberta (Facoltà di Scienze), era attivamente coinvolto nel lavoro sociale.