Pensioni, arriva quota 102 : Pensione a 64 anni, ma si cambia dal 2022

I sindacati e il ministro del lavoro stanno già intervenendo, più o meno, per impallinarlo. O, in ogni caso, per minarlo: tuttavia la cosiddetta, intesa come la somma di 64 anni e 38 di contributi, potrebbe effettivamente sostituire quota 100 alla scadenza dell'attuale meccanismo (da 2022) o anche prima, nel 2021. La soluzione, che è emersa più volte e poi è scomparsa, è supportata da una vasta area di tecnici e politici del Partito Democratico e centristi, con Alberto Brambilla, esperto di welfare, da molto tempo ma ora sostenitore indipendente della Lega. agire come promotore della soluzione. Ciò non significa che sul tavolo ci siano anche altre ipotesi di base: dalla pensione a punti, con requisiti diversi a seconda dell'attività svolta, evocata dal PresidenteGrillino, Pasquale Tridico, alla flessibilità per 63-64 anni con contributi calcolo dell'assegno, come ipotizzato dall'economista democratico Tommaso Nannicini.

Vediamo qual è il nodo da sciogliere e quali sono le ricette sul campo per farlo. La quota 100 è stata salvata per l'anno in corso dal diktat grillino, ma l'Italia Viva e, in parte, il Partito democratico avrebbero voluto annullarlo o sterilizzarlo, con argomenti relativi a costi eccessivi e disuguaglianza generazionale della misura. Per il 2021, l'operazione di arresto non significa necessariamente. Certamente, al più tardi dal 1 ° gennaio 2022, dovrà essere sostituito da altri strumenti sia perché scade che perché, in assenza di nuove misure, inizierebbe una scala di 5 anni (anche con 38 anni di contributi, infatti , sarebbe necessario attendere 67 anni). Pertanto, i fattori politici e le scadenze legislative spingono verso l'identificazione di strumenti di flessibilità in uscita, possibilmente strutturali.

Da qui il nuovo cantiere di costruzione delle pensioni, composto da commissioni (sulla serietà delle funzioni), gruppo di esperti (al Cnel, guidato da Tiziano Treu, con Cesare Damiano e Alberto Brambilla) e tavoli di discussione tra il Ministro Nunzia Catalfo e la CGIL , CISL e UIL. Il lavoro non è stato ancora ufficialmente aperto, ma i sindacati hanno già notificato l'alt: troppo alto il minimo di 38 anni di contributi e penalizzando il ricalcolo totale dell'assegno con il metodo del contributo. Il Ministero del Lavoro si è subito affrettato a chiarire: "In questa fase è inutile fornire numeri gratuiti", è necessario un confronto con le parti sociali sulla base dei risultati di una commissione di esperti che "analizzano il quadro formulando proposte sostenibili per finanza pubblica ".