Luigi Di Maio si dimette? lo Staff del capo politico M5s è furioso

L'era dicome leader politico del movimento a 5 stelle è al capolinea? A supporto è ilche sbatte l'indiscrezione sulla prima pagina. Di Maio, ministro degli Esteri del governo rossogiallo, potrebbe lasciare la guida della 5Stelle "presto, forse prima del voto del 26 gennaio in Emilia-Romagna. Cioè, prima del possibile, ancora un'altra frana elettorale". Ma quando? Intorno al "20-21 di questo mese, i nuovi facilitatori regionali sono stati appena eletti", scrive il giornale di Marco Travaglio.

Bomba che il personale Di Maio tenta immediatamente di disinnescare. "Neghiamo quanto riportato oggi da Il Fatto Quotidiano, in un articolo di Luca De Carolis, sulle dimissioni da leader politico del MoVimento Di Luigi Di Maio a 5 stelle", si legge in una nota del team del leader politico dell'M5S che parla di "fatto molto serio". "Una narrazione, completa di una data di rassegnazione fantasma, che appare decisamente surreale", dice la nota, "uno sfondo che riporterebbe i pensieri di varie" fonti "invocate, che tuttavia sembrano rallegrare per una certa narrativa, quando in il pezzo a fonti dirette è riservato una mezza linea di diniego. La scelta di aprire il giornale con questo falso background sembra anche insolita quando Di Maio stesso è impegnato in importanti file di politica estera, come la Libia, che è di forte interesse nazionale