Polemica sulla Boeing : Il 737 Max progettato dai clown

La crisi delnon mostra alcun segno di lasciarsi andare. Eè sopraffatto da una nuova pioggia di critiche. La tempesta è scatenata da 100 pagine di e-mail interne in cui i dipendenti mettono in dubbio lae deridono le autorità per il processo di approvazione. E-mail di shock, che affondano il titolo Boeing a Wall Street dove scende dell'1,63% e aumentano la pressione sulla cima della compagnia, già alta dopo il crollo del 737-800 di Ukrainian Airlines in Iran. Il 737 Max "è stato progettato da pagliacci e i controlli sono stati effettuati da scimmie", recita una e-mail del 2017.

"Se torno alla compagnia" Non mentirò "alla Federal Administration Aviation," Lascerò farlo a coloro che non hanno integrità ", ha scritto un dipendente nel marzo 2018, implicando indirettamente che Boeing ha mentito all'aeromobile autorità di certificazione per aggirare i controlli e accelerare il volo dell'aereo. In un'altra e-mail, dal 2016, un dipendente del marketing Boeing celebra la decisione delle autorità di approvare un breve programma di addestramento al computer per i piloti che avevano precedentemente guidato il 737 NG per il 737 Max. "Puoi essere stato lontano da un NG per 30 anni ed essere ancora in grado di saltare su un Max? IO AMO !! Questo è molto importante per la struttura dei nostri costi operativi ".

In effetti, per Boeing l'addestramento dei piloti attraverso un semplice corso su un computer era considerato cruciale: la possibile imposizione dell'addestramento tramite simulatori avrebbe aumentato i costi e ritardato l'introduzione del 737 Max, sviluppato per recuperare il terreno perduto nel contro avversario Airbus. "Dobbiamo evidenziare e mantenere il punto che non è necessario alcun addestramento con il simulatore. Boeing non permetterà che ciò accada" e sarà imposto: "si scontrerà con qualsiasi autorità che tenterà di imporlo come requisito", afferma il capo pilota in un'email da marzo 2017.

Una comunicazione che è stata seguita pochi mesi dopo, nel giugno 2017, dall'e-mail di un pilota trionfante della Boeing. Riferendosi a Star Wars, scrive: "Sembra che il mio trucco mentale jedi abbia ancora funzionato. Questi non sono i droidi previsti!" Dice riferendosi alle autorità. Le e-mail sono precedenti ai due incidenti mortali di Lion Air ed Ethiopian Airlines, dopo di che il 737 Max è stato messo a terra dalle autorità mondiali. Da allora sono passati quasi dieci mesi e al momento non vi è ancora alcuna data per il ritorno dell'aereo in volo.