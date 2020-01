Al Grande Fratello Vip il bacio tra Pago e Adriana Volpe... Con la lingua

Ilha già il primo bacio tra due concorrenti. I "" come li definirono il direttore Alfonso Signorini, sono nella casa più spiata in Italia solo da due giorni, manon avevano bisogno di un giorno in più. Baci, coccole, flirt e storie d'amore reali non sono una novità per il Grande Fratello, ma questa volta la situazione è diversa. Adriana Volpe è felicemente sposata con suo marito Roberto Parli, Pago è attualmente single, ma in poche ore potrebbe ritrovarsi di nuovo faccia a faccia con Serena Enardu, l'ex ragazza candidata ad entrare in casa se le riprese televisive danno un risultato positivo.

Il bacio tra Adriana Volpe e Pago è stato innescato a seguito del gioco di "obbligo o verità", i due sono stati quindi "forzati". Antonella Elia ha pensato alla scelta e all'obbligo: "Adriana, devi baciare con la lingua Pago!". Le lamentele di Pago e l'imbarazzo di Adriana Volpe sono inutili. Alla fine, tutto è stato risolto con un bacio stampo, veloce ma sufficiente a soddisfare la richiesta di Antonella Elia.