Federica Nargi mostra una vecchia foto... la somiglianza è impressionante

La bellissimaha pubblicato una vecchia foto di se stessa che la ritrae come una ragazza molto giovane in compagnia di suo padre. Un vecchio scatto che è stato immediatamente messo online su Instagram e la maggior parte dei suoi fan e follower, che sono davvero tanti, non ha potuto fare a meno di notare una curiosità molto particolare: l'ex Velina, così come la moglie del calciatore bresciano Alessandro Matri, è infatti molto simile a sua figlia Sofia, nata dall'amore tra lei e il calciatore nativo di Sant'Angelo Lodigiano.

La bellissima ex Velina Federica Nargi è in effetti molto simile a sua figlia Sofia Matri che ora ha poco più di 3 anni essendo nata nel 2016. Questo dettaglio, infatti, non può che essere un complimento per la piccola figlia del calciatore che ha due genitori davvero splendidi, così come il nonno Claudio, il padre dell'ex Velina nato a Roma. Insomma, una famiglia davvero felice e soprattutto sempre lontana dai pettegolezzi e dai riflettori che puoi goderti l'amore vero, sincero e profondo.