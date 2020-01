Brad Pitt è sobrio grazie a Bradley Cooper

Nell'ambiente dello spettacolo, e in particolare nel cinema, rivalità e carogne sono all'ordine del giorno, non è un mistero. Ma ci sono anche casi di profonda amicizia e stima reciproca. Forse non tutti sanno, ad esempio, che, due dei più famosi attori e sex symbol di, sono amici intimi. Al punto che il secondo è stato di grande aiuto al primo nel suo processo di, nel periodo post-divorzio di. Brad Pitt aveva precedentemente affermato di essere stato aiutato da alcolisti anonimi. Ma non aveva mai rivelato, finora, le persone che gli erano state più vicine in quei mesi difficili.Al National Board of Review Awards Gala che si è tenuto l'8 gennaio 2020 a New York, proprio per aver ricevuto il premio come miglior attore non protagonista per il suo ritratto di Cliff Booth, stuntman doppio di Rick Dalton-Leonardo Di Caprio in, Brad Pitt voleva ringraziare in modo speciale Bradley, che lo stava ricompensando :



Subito dopo aver ricevuto il premio, Brad e Bradley si sono fatti fotografare abbracciati, sorridenti e complici insieme. Per la gioia dei fotografi presenti all’evento e dell’universo femminile.