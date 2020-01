Non vediamo l'ora : Filippo Magnini e Giorgia Palmas a fine marzo si sposano

sono tra gli ospiti dell'episodio deltrasmesso sabato 11 gennaio. La coppia è pronta per sposarsi. Il mese scorso, il giorno di Natale, è arrivata la fatidica proposta di matrimonio del campione di nuoto. Nel salotto di Silvia Toffanin, hanno rivelato quando diventeranno marito e moglie: “Alla fine di marzo ci sposiamo. Non vediamo l'ora di quel giorno." Filippo Magnini è anche riuscito a conquistare il cuore di Sofia, figlia di Giorgia Palmas: "Filippo è entrato in punta di piedi nella nostra vita, ma è diventato subito essenziale ".

Giorgia Palmas ha confidato a Silvia Toffanin come è avvenuta la proposta di matrimonio. Filippo Magnini ha scelto un modo decisamente originale per chiedere al suo partner di trascorrere il resto della vita insieme: "Eravamo seduti sul divano in pigiama a guardare la televisione quando a un certo punto ha riunito me, mia figlia e i miei genitori fuori. Mi ha bendato gli occhi e ci ha accompagnato nella nostra futura casa. Quando ho aperto gli occhi e ho capito che ero lì, non potevo realizzare. Pensavo fosse già il mio regalo di Natale. Ero felice e commosso! ".

Così, ha preso la parola Filippo Magnini. Senza nascondere la sua grande emozione, ha spiegato perché voleva che si svolgesse un momento così importante in quella che diventerà la loro casa: "Volevo creare questa sorpresa nella nostra nuova casa dove vivremo e dove volevo conservare questo primo ricordo . Ho decorato la stanza a tema natalizio e ho appeso le foto della nostra famiglia sugli alberi di Natale. Mi inginocchiai e le chiesi di sposarmi. "Giorgia Palmas ha concluso rivelando come ha reagito: "Anche io mi sono inginocchiato e ho detto di sì. È stato uno degli inizi più belli della mia vita."