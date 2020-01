Ostuni : Aggredito il direttore di BrindisiReport.it Marcello Orlandini

Un attacco feroce e codardo. Numerosi messaggi di solidarietà nei confronti di, direttore di, picchiato con calci e pugni mentre faceva il suo lavoro come giornalista nel distretto di Malandrino, nella campagna di, dove era andato a raccogliere informazioni sul fatto grave di cronaca sulla morte di una donna uccisa da un proiettile esploso da un'arma in possesso del marito. Era l'una di notte ieri sera: Orlandini si è avvicinato alla casa in cui si è verificata la tragedia, quando una persona gli ha chiesto chi fosse. Pensando di essere un poliziotto, il collega si qualificò come giornalista. A quel punto è iniziato un attacco violento. Orlandini cercò rifugio all'interno della casa, dove si trovava la polizia. Ma più persone lo hanno bloccato e lo hanno lasciato cadere a terra, continuando a colpirlo violentemente.

Poco dopo, un poliziotto intervenne in soccorso del giornalista, ponendo fine all'attacco. Per aiutare Orlandini, hanno parlato anche il direttore della stazione di polizia di Ostuni e il direttore della squadra mobile della questura di Brindisi. Il giornalista si recò autonomamente all'ospedale della Città Bianca, dove fu sottoposto a una TC toracica. Dovrà rimanere in osservazione per 48 ore. Presenterà un reclamo alla stazione di polizia di Ostuni. Il capo della polizia di Brindisi, Ferdinando Rossi, al mattino ha contattato il giornalista per verificare le sue condizioni ed esprimere la sua solidarietà.