Don Matteo : addio a Caterina, il personaggio storico della fiction

Le anticipazioni avevano rivelato che, nella nuova stagione di, il protagonista - interpretato da- sarebbe stato in pericolo di vita. Ma nulla aveva preparato gli spettatori a un vero lutto, tra le altre cose sorprese dalla trama della serie. Nel primo episodio, il pubblico venne a conoscenza della, moglie del maresciallo Nino Cecchini interpretata da Nino Frassica. Dalla seconda stagione Caterina ha avuto il volto di Caterina Sylos Labini: l'attrice, quindi, non tornerà alla nuova stagione, anche perché la sua scomparsa è stata mostrata da una scena in cui Cecchini si reca al cimitero sulla tomba di sua moglie.

Inoltre, sono trascorsi due anni dall'ultimo episodio dell'undicesima stagione e - in questo periodo di tempo - sembra che Caterina sia morta di malattia. Terreno fertile per gli sceneggiatori per aprire una nuova parentesi narrativa: infatti Nino sembra già preso da un'altra donna, la madre del Capitano Anna Olivieri, interpretata da Pamela Villoresi. Tuttavia, la scomparsa di Caterina è stata uno shock per gli spettatori, che sicuramente non si aspettavano una tale svolta ...