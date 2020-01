Gemma Watts si traveste da maschio e molesta 50 adolescenti dopo averle adescate online

Si è travestito da adolescente per attirare online i quattordicenni e i quindicenni e molestarli. E il trucco ha funzionato così bene che almeno. La polizia di Londra ha identificato, 21 anni, di Enfield, un sobborgo a nord della capitale britannica. Per mesi ha implementato il suo piano diabolico: prima ha iniziato a chattare sui social network con la sua preda, poi ha percorso chilometri in treno attraverso l'Inghilterra per incontrarli, raccogliendo i suoi lunghi capelli castani all'interno di un berretto da baseball, nascondendo le sue forme in una grande felpa e facendo jogging ansimando e presentandosi comedi 16 anni. La ragazza ha creato profili falsi su, in cui si è presentata come un maschio e ha continuato ad apprezzare gli under 16.

Quindi ha iniziato a inviare messaggi alle sue vittime, ricevendo foto intime, anche usando WhatsApp o SMS, fino a programmare appuntamenti reali. Gemma, che ha alle spalle una carriera promettente come calciatore professionista, è ora accusata di violenza sessuale davanti al tribunale di Winchester dopo essersi dichiarata colpevole di aver aggredito almeno sette ragazze, tra cui un quattordicenne dell'Hampshire e tre quindicenni da Surrey, Plymouth e West Midlands. Il suo travestimento era così convincente che persino la polizia all'inizio credette che fosse un ragazzo. Watts è stata scoperta per la prima volta dalla polizia dell'Hampshire nel marzo 2018, a seguito di un rapporto di un medico che aveva anche parlato con un giovane paziente. A luglio, la ragazza è stata arrestata e processata per violenza sessuale su tre adolescenti. Rilasciata sotto inchiesta, è stata nuovamente arrestata nell'ottobre 2018, dopo essere stata colta in flagrante su un treno, e ha confermato gli altri casi nel settembre successivo.

Il detective della polizia metropolitana londinese Phillipa Kenwright ha dichiarato: "È stata una storia che ha cambiato la vita di tutte le vittime coinvolte. Credevano di avere una relazione con un giovane adolescente, solo per scoprire che in realtà era una femmina. Per alcuni di questi adolescenti è stata la prima relazione, praticamente li ha ingannati in continuazione." Gli investigatori hanno identificato almeno 7 vittime, ma il loro numero potrebbe essere molto più alto e raggiungere i 50. "Riteniamo che presto avremo più segnalazioni, soprattutto dopo che avremo pubblicato la tua foto", afferma la polizia.