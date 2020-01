Civitanova : Il giovane Mattia Perini ucciso da un treno, studiava all’Einstein-Nebbia di Loreto

Marche in lutto per la tragicadi Civitanova Marche. La vittima è, studente dell'Istituto alberghiero Einstein-Nebbia di. Mattia è morto in un incidente dopo essere stato investito da un treno vicino alla stazione di Loreto, in provincia di Ancona. Il sedicenne stava aspettando il regionale che lo avrebbe riportato a casa dopo la scuola. Secondo la storia degli altri giovani che aspettavano il treno sul binario, Mattia avrebbe attraversato i binari indossando le cuffie per ascoltare la musica e rendendosi conto solo all'ultimo momento del convoglio che arrivava nonostante la sirena azionata dall'autista.

Perini avrebbe tentato disperatamente di tornare sul molo senza successo perché il treno lo ha colpito e lo ha gettato di lato, uccidendolo. Sul posto 118, pompieri, carabinieri e Polfer. L'ente è a disposizione del procuratore di Ancona che organizzerà indagini medico-legali per chiarire la causa della morte. Nell'oratorio della SS. Annunziata, a Montecosaro, i compagni di squadra e manager del Montecosaro Calcio, dove Mattia giocava negli Allievi, dopo essere cresciuto all'Accademia di Civitanova. Era un attaccante. L'ultima partita si è giocata il 22 dicembre. La passione per il calcio è nata da suo padre Giordano Perini, allenatore del dilettantismo marchigiano. Mattia stava frequentando il terzo anno dell'Hotel di Loreto, specializzato in cucina.