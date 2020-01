Alessio Ronconi morto in un incidente, il padre poliziotto scopre il figlio senza vita

Stava tornando a casa dopo il lavoro. In semicerchio si schiantò. E tra i primi a correre fu il, un agente della polizia stradale di, inviato sulla scena per svolgere le indagini aull'incidente. Il corpo senza vita di suo figlio fu trovato davanti ai suoi occhi. Si chiamava, 30 anni, celibe, lavoratore presso i mobili Imab di Fermignano. Stava tornando a casa con la sua Mercedes Classe A quando, poco prima delle 18, si scontrò con una Fiat Ducato che stava andando nella direzione opposta. L'incidente non ha lasciato scampo al ragazzo, che è rimasto bloccato in macchina. Ferito, ma non in gravi condizioni, l'uomo alla guida del furgone che è stato portato in ospedale per controlli, insieme all'autista di un terzo veicolo più coinvolto nell'incidente e che si trovava nella stessa corsia della Mercedes.

Il muso della Mercedes fu distrutto, così come la parte anteriore sinistra della Fiat, che si era appoggiata alla scarpata che corre lungo la strada. L'auto del ragazzo, tuttavia, era bloccata sotto il Ducato, bloccando la portiera del conducente, ed era anche necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Urbino. Sul posto, i carabinieri delle stazioni di Fermignano e Urbania, così come gli uomini del nucleo operativo e radio mobile di Urbino, sono intervenuti per svolgere le indagini, e la polizia stradale, in particolare il padre Gabriele, in servizio ieri pomeriggio. Tutto il comando dell'autostrada di Pesaro si è precipitato sulla scena per stare accanto al collega che è stato sopraffatto dalla scoperta di suo figlio senza vita, proprio mentre un dirigente del dipartimento delle autostrade regionali si è precipitato sulla scena dell'incidente.

Il traffico lungo quel tratto della Metaurense è stato bloccato per ore, con gli uomini della polizia locale che hanno gestito il flusso di veicoli. Per il momento, è stato impossibile stabilire con certezza la dinamica dell'incidente, sia per l'oscurità che per la complessità della scena. I due veicoli si scontrarono a un incrocio tra la strada principale e due percorsi minori e la collisione fu così violenta che la Mercedes è stata trovata nella direzione opposta della corsia schiacciata sotto il peso del furgone. Circa 30 metri più avanti, parcheggiata sul lato della strada, c'era la terza auto coinvolta con segni di impatto sul lato sinistro. Oltre a suo padre Gabriele, Alessio lascia suo fratello Alessandro, sua madre Luigina e la sua ragazza Tania.