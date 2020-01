Formia : Marito e moglie uccisi dal cugino in piazza Mattei, ecco chi sono le vittime

Ha sparato e ucciso suo cugino di 67 anni e suo marito di 70 anni, e poi si è suicidato a 64 anni: ci sono t, in provincia di Latina, al centro, nell'area di Piazza Mattei. 118 operatori sanitari e carabinieri sono intervenuti sul posto. All'inizio non era chiaro se si trattasse di un omicidio o di un. Il motivo del gesto, basato sulle prime indicazioni investigative, sarebbe dovuto alle controversie sull'eredità che si stava trascinando da tempo. A Formia c'è stato un suicidio e omicidio con tre morti. Un uomo di 64 anni ha ucciso suo cugino di 67 anni e suo marito di 70 anni, poi è ucciso. È successo al centro, nella zona di Piazza Mattei.

118 operatori sanitari e i Carabinieri sono intervenuti sul posto. Le vittime sono Fausta Forcina, insegnante di matematica presso la scuola Dante Alighieri di Formia, suo marito Giuseppe Gionta (anche lui insegnante) e il cugino della donna, Pasqualino Forcina, impiegata in una ditta di commercialisti. La coppia, entrambi insegnanti in pensione, furono uccisi da un parente che si suicidò.

Il dramma si è svolto in Piazza Mattei nell'edificio di famiglia al numero 39 dove la coppia viveva al primo piano e il cugino al secondo, mentre gli altri appartamenti sono liberi. Pasqualino Forcina è sceso nell'appartamento al piano di sotto, ha sparato e ucciso marito e moglie, poi è tornato a casa e si è tolto la vita. Il corpo della donna è stato trovato sulle scale. La ferita ha tentato di chiedere aiuto. Sul posto il magistrato in servizio presso la procura di Cassino - Emanuele De Franco - per l'ispezione.