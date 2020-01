L'attore napoletano Enzo Decaro: chi è e cosa fa adesso l'amico di Massimo Troisi e Lello Arena

Enzo Decaro è unteatrale, cinematografico e televisivo noto per far parte del trio deinsieme ada giovane. Nato nel 1958, nato a Portici (NA), può vantare una lunghissima carriera che lo ha reso uno dei volti noti del piccolo e del grande schermo. Oltre alle esilaranti gag e scenette con La Smorfia,ha preso parte a numerosi film di carriera, anche se probabilmente il maggior successo è legato alla TV, con la fiction. Come regista, ha diretto i film

Ma è come un attore che si è distinto negli anni 2000, prendendo parte a numerosi film acclamati e diversi film per la televisione. Negli ultimi anni è stato visto nel film La mia casa è piena di specchi con Sofia Loren e nella reinterpretazione di alcune commedie di Eduardo de Filippo nel progetto Rai a cura di Massimo Ranieri. Enzo Decaro è riservato per quanto riguarda la sua vita privata, in particolare per la sua moglie o compagnia. Si sa per certo però che è diventato papà per tre volte.

Tra le persone a cui Decaro è più legato c’è sicuramente Lello Arena, il suo grandissimo amico. “A Lello do un sacco di baci. Io e lui condividiamo il fatto di non poter più festeggiare l’anniversario della Smorfia in tre perchè anche se Massimo (Troisi ndr) non è più fisicamente con noi, il suo genio c’è sempre”, spiega a Vieni da me.