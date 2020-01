Diego Demme e Stanley Lobotka : doppio colpo per il Napoli

Non solo, ilè pronto a chiudere un doppio colpo a centrocampo: insieme al centrocampista slovacco di Celta Vigo,, 28 anni, centrocampista tedesco di Lipsia che è già in città negli ultimi giorni. Demme, che si chiama Diego perché ha un padre che adorava Maradona, dovrebbe arrivare tra 12 e 13 milioni (10 base fissa più 2 o 3 bonus): le visite mediche sono previste per domani. Hanno invece confermato le cifre di Lobotka, per le quali Celta Vigo dovrebbe andare tra i 18 ei 20 milioni.

Demme ha origini calabresi e ha spesso affermato di avere un idolo, Gattuso, attuale manager del Napoli. È un centrocampista di sostanza, ambidestro, nella marcatura è un martello e in caso di emergenza può essere un terzino. È nato in Germania, a Herford, nella Renania, a venti minuti di auto da Bielefeld, il 21 novembre 1991: è alto un metro e 70 metri, una razza e uno spirito di sacrificio, altruismo e orgoglio. Ha iniziato a suonare in Armenia Bielefeld, poi nel 2012 si è trasferito a Paderborn. E durante il mercato di gennaio, nel 2014, ha firmato per Lipsia. Napoli sarà la sua prossima fermata.