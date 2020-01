Incendio Servigliano, morta una bambina di soli sei anni

Unscuote la comunità di, una bambina di 6 anni perde la vita nella notte a causa dei fumi. L'incendio secondo una prima ricostruzione dei fatti è iniziato intorno alle 3 di questa mattina in un piccolo appartamento di circa 50 metri quadrati situato in via Circonvallazione Clementina, proprio all'ingresso del centro storico di Servigliano. Le cause che hanno causato il rilascio delle fiamme sono ancora oggetto di indagine, anche se, dalle prime analisi, sembra essere il locale della cucina. I proprietari della casa, una famiglia dell'Europa dell'Est che era stata in Italia per anni, non appena si resero conto di ciò che stava accadendo, suonarono l'allarme cercando di salvarsi. Sfortunatamente, unaè morta asfissiata, mentre sua madre e sua sorella sono riuscite a scappare.

I vigili del fuoco di Fermo sono intervenuti sul posto con tre membri dell'equipaggio, gli operatori sanitari dei 118 di Montegiorgio, i volontari della Croce Blu di Santa Vittoria in Matenano, i carabinieri della Compagnia di Montegiorgio guidati dal capitano Massimo Canale e dal comandante provinciale Antonio Marinucci . I pompieri si sono coraggiosamente fatti strada tra le fiamme per cercare di salvare la bambina, che è rimasta all'interno dei locali, che è stata poi affidata alle cure dei medici, che purtroppo non hanno potuto fare a meno di accertare la sua morte. In pochi minuti il ??fuoco fu spento. Mamma e figlia fuggite dal fuoco devastante, furono trasferite al pronto soccorso di Fermo per le indagini. L'appartamento fu sequestrato per consentire lo svolgimento di indagini in attesa dell'arrivo del magistrato.