Incidente Poviglio, il rogo dopo lo schianto fra Tir : Muore camionista intrappolato

Unha perso la vita in un terribile incidente tra due veicoli pesanti, che ha avuto luogo in via Matteotti, un tratto della strada provinciale che collega Boretto a. L'incidente è avvenuto poco prima delle 11 nel territorio povigliese. Uno dei veicoli, proveniente da Boretto, sbandò all'improvviso, finendo lateralmente sulla carreggiata, proprio mentre un camion carico di intersticks arrivava dalla parte opposta. Era impossibile per il guidatore del secondo veicolo evitare l'impatto. Dopo l'incidente, è scoppiato un incendio che ha colpito le due cabine. I pompieri di Guastalla erano proprio nella zona, arrivarono in pochi minuti sul posto, insieme ai colleghi di Sant'Ilario. L'autista del camion di Boretto è stato gravemente ferito ma è apparso cosciente dei primi soccorritori: è stato portato in ospedale in ambulanza.

Niente da fare per l'autista del camion aggregato, caduto vittima dell'incendio, senza riuscire a scappare dalla cabina circondato dalle fiamme. Sul posto anche la polizia locale della Bassa Reggiana per le osservazioni legali. È intervenuto anche il dipartimento medico dell'ospedale di Guastalla. I disagi del traffico sono evidenti, con lunghi ingorghi e strade dirottate su percorsi alternativi.