Metro A Roma : donna morta investita da un treno a Ponte Lungo

La linea A della metropolitana di Roma è bloccata tra le stazioni Termini e Anagnina per l'assistenza dei passeggeri alla fermata Ponte Lungo, in direzione Battistini. Un passeggero si gettò sotto un treno di passaggio e morì. Operazioni in corso, vigili del fuoco in loco, polizia di stato e ambulanza. Tragedia a Roma dove una donna è tragicamente. È successo alle 11 del mattino del 7 gennaio, presso la stazione di, come riportato da fonti sanitarie. Secondo le prime scoperte, lasui binari e poi è stata investita da un treno che ha marciato verso Battistini.

Un gesto estremo che, se confermato nella dinamica, ha avuto luogo sotto gli occhi di numerosi testimoni. Tuttavia, le immagini delle telecamere di sorveglianza interne riveleranno ciò che è accaduto nella stazione della metropolitana. Atac, per mettere in atto le operazioni, ha interrotto il tratto tra Termini e Anagnina, attivando anche i bus navetta sostitutivi. Sul posto la polizia e i vigili del fuoco, con le squadre 3 / A e 7 / A, e il carrello elevatore in attesa del Magistrato in servizio.