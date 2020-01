Locri, 18enne accoltella 14 volte la fidanzata con cui conviveva da un giorno

Il 18enne è stato arrestato ed è accusato di tentato omicidio nei confronti della convivente. Un giovane di soli 18 anni,, è stato arrestato dai carabinieri dopo averla compagna con la quale era andato a vivere per un giorno. È successo a, in provincia di Reggio Calabria: la ragazza, di 27 anni, di origine cubana, è stata ricoverata nell'ospedale di Reggio con lesioni al torace all'addome. Il ragazzo ha accoltellato la ragazza, con la quale era andata a vivere insieme solo ieri mattina, e l'avrebbe colpita 14 volte dopo una violenta disputa: la giovane donna è in gravi condizioni ma non è in pericolo di vita. Martelli fu trovato nascosto, con i suoi vestiti ancora intrisi di sangue, in una cavità nella soffitta della casa.

In particolare, i Carabinieri in servizio di emergenza, poco dopo mezzanotte, intervennero in via Foggia di Locri dove trovarono, sdraiata sul pianerottolo di fronte alla loro casa, una ragazza con vari tagli sanguinanti - colpita con almeno 14 colpi che colpirono in modo vitale punti come la giugulare, l'emitorace e l'addome. La vittima, di nazionalità straniera, è stata immediatamente salvata e trasportata prima all'ospedale di Locri, quindi urgentemente alla Riuniti di di Reggio Calabria dove si trova attualmente in gravi condizioni, mentre i militari dell'Arma hanno immediatamente avviato indagini alla ricerca di l'autore del gesto.