Tragico Incidente sulla statale: muoiono due uomini

Ilverificatosi questa mattina sull'autostrada 121 è. L'impatto tra due auto, una Fiat Idea e una Fiat Punto, non ha lasciato scampo ai due automobilisti che sono morti all'istante. L'incidente, come dice Anas in un appunto, è avvenuto intorno alle 8 di questa mattina all'incrocio per. Pattuglie della polizia stradale, pompieri e ambulanze del 118 sono intervenuti sul posto. Per chiarire le dinamiche, sono attesi i risultati che sono stati affidati alle pattuglie del distacco di Buonfornello. Secondo le prime informazioni ci sono altri due veicoli coinvolti e due feriti. Il traffico nella zona è andato immediatamente nel momento in cui la polizia ha istituito percorsi alternativi. Chi arriva da Agrigento dovrà prendere l'uscita per, mentre chi viaggia nella direzione opposta dovrà uscire a Villabate. Si consiglia, fino alla riapertura della sezione interessata, di utilizzare percorsi alternativi.